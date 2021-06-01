Manisa'da iki mahalle pazar günü sandık başına gidecek - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki mahalle muhtarının hayatını kaybetmesi nedeniyle vatandaşlar pazar günü yeni muhtar seçmek için sandık başına gidecek.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Toygar Mahallesi Muhtarı Salih Yıldırım ve Işıklar Mahallesi muhtarı Süleyman Baştürk'ün hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle her iki mahallede 924 seçmen yeni muhtarını seçmek için sandık başına gidecek. Toygar Mahallesi'nde vekaleten muhtarlık görevini yürüten Adan Menderes Girgin ile Yusuf Aşkın yarışacakken, Işıklar Mahallesi'nde ise Süleyman Erdoğan ve Sadık Demir yarışacak. - MANİSA