Manisa'da iki motosiklet çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da iki motosiklet çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

23.02.2022 08:53
Manisa'da iki motosiklet çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kurtuluş Mahallesi Turhan Alakent Caddesi Eski Garaj karşısında kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü ile 45 ADC 307 plakalı F.A. (18) idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle F.A. yola savrularak yaralanırken diğer sürücü olay yerinden kaçtı.

Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan F.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
İlkokul mezunu genç adam kendi ürettiği dedektörleri dünyaya ihraç ediyor İlkokul mezunu genç adam kendi ürettiği dedektörleri dünyaya ihraç ediyor İlkokul mezunu genç adam kendi ürettiği dedektörleri dünyaya ihraç ediyor İlkokul mezunu genç adam kendi ürettiği dedektörleri dünyaya ihraç ediyor

Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da iki motosiklet çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
08:47 100 savaş aracı Harkov şehrine ilerliyor! Biden: Eğer savaş istemiyorsan kan dökülmesine gerek yok
08:45 Bankacı kocanın doktor eşine yaptıkları: Zorla parasını aldı, banka hesaplarına girdi, tehdit etti, dövdü!
08:42 Kavganın ortasında kılıç çekti! Görenler şaşkınlıktan donakaldı
08:30 Sedat Peker'le ilgili flaş gelişme! Interpol harekete geçti, 194 ülkede kırmızı bülten çıkarıldı!
08:00 Rusya-Ukrayna krizinde savaş tamtamları çalınıyor: İşte Putin'in işgal rotası...
07:57 Savaş hazırlıkları tam gaz sürüyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yedek askerleri göreve almaya başladı
07:53 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:51 Bugün hava nasıl olacak: Bütün yurtta sağanak var! İşte bölge bölge kentlerimizde hava durumu
07:47 Ali Sunal ve eşinin koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı
07:44 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 08:59:14. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da iki motosiklet çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement