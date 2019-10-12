Manisa'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Yaralılardan durumu ağır olan Yaşar Ahmet Sümer, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Ahmet Sümer (59) yönetimindeki plakasız motosiklet, Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Fatih Sanayi Sitesi içerisinde Gökhan Çelik'in (22) kullandığı 45 ZC 528 plakalı motosikletle çarpıştı.

Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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