Manisa'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Manisa'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza, saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Gardalya Sokak ile Anafartalar Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Akif Can Aktun'un (21) kullandığı 45 TJ 289 plakalı motosiklet ile İsmail Sütçü'nün (65) yönetimindeki 45 TV 817 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler, savrulan motosikletten yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılarının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 22:13

Kaynak: DHA

Son Dakika

Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun

Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirdi

Son Dakika: Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu

Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın

20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an

Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum

Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım

İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü

Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz

Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı

Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı

Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı

Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı

Son Dakika: Bayern Münih ile Sevilla'nın karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak

Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti