İki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halis Kılıç'ın kullandığı 45 Z 1184 plakalı sepetli motosiklet, Eski İzmir Yolu Kavaklıdere Caddesi üzeri Zeytinçay mevkisinde, Ferudun Coşkun idaresindeki 45 KA 9660 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Coşkun yola savruldu.
Diğer sürücü Kılıç refüje devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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