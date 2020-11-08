Manisa'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Kula İlçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Narıncalıpıtrak Mahallesinde, Yahya Yağcı'nın (15) kullandığı 45 K 4708 plakalı motosiklet ile Ali Çakan'ın (50) kullandığı 45 RA 1905 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücüler ile Elif Bilmez (22) isimli yolcu yaralandı.
112 acil servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Yağcı, yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yağcı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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