Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

15.05.2022 01:20
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kargın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göreİ Ziya A. idaresindeki 45 B 4484 plakalı araç Ahmetli ilçesinden Kargın Mahallesi istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Niyazi Ö. idaresindeki 45 SB 426 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerin 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Ziya A. (29), Niyazi Ö. (40), Hülya Ö. (37), Ayşe Ö. (56), Turgut Ö. (9) ve Tuğrul Ö. (6) şahıslar yaralandı. Kazada 45 B 4484 plakalı araç sürücüsü Ziya A. ağır yaralanırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

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Otomobil, Ahmetli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika
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