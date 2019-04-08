Manisa'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Manisa
'nın Akhisar
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kudret G'nin kullandığı 10 V 3642 plakalı otomobil, Akhisar- Balıkesir
yolunda dönüş yapan Caner Güvenci (65) idaresindeki 35 AV 3953 plakalı otomobille çarpıştı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesinin ardından olay yerine 112 Acil Servis
, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücülerden Güvenci'nin (65) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kazada, Naci U, Sevim Ö. ve 10 V 3642 plakalı otomobilin sürücüsü Kudret G, Melike G, Buse G, Zekiye B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Akhisar'daki bir yakınının düğününe geldiği öğrenilen Güvenci'nin cenazesi ise incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp
Kurumuna götürüldü.