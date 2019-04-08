Son Dakika Haberleri: Manisa'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Manisa'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Manisa'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı, System.String[]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kudret G'nin kullandığı 10 V 3642 plakalı otomobil, Akhisar- Balıkesir yolunda dönüş yapan Caner Güvenci (65) idaresindeki 35 AV 3953 plakalı otomobille çarpıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesinin ardından olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücülerden Güvenci'nin (65) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada, Naci U, Sevim Ö. ve 10 V 3642 plakalı otomobilin sürücüsü Kudret G, Melike G, Buse G, Zekiye B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Akhisar'daki bir yakınının düğününe geldiği öğrenilen Güvenci'nin cenazesi ise incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:51 Kaynak: AA

Akhisar, Manisa, Güncel
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