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Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı
6 saat önce
MANİSA'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:08 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, İzmir- Ankara D- 300 karayolunun Kavacık Rampası Kavacık Mahallesi girişinde meydana geldi. Halil Akgün (59) idaresindeki 35 ZVT 58 plakalı otomobile, Salih Özkan (50) idaresindeki 35 FS 045 plakalı otomobil sol taraftan çarptı. Kazada sürücüsü Akgün ve eşi Ayşe Akgün (55) ağır, diğer otomobilde bulunan Meryem Göksu (66) ve Yağmur Özkan (14) ise hafif yaralandı. 4 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, soruşturma başlattı.
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