Manisa'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

20.04.2022 11:26
Manisa'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

A.Y'nin (28) kullandığı 34 BJJ 353 plakalı otomobil, İzmir- İstanbul Otoyolu Soma ilçe geçişi Yırca Mahallesi yakınlarında Ş.O. (41) idaresindeki 34 TR 8236 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Manisa'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Manisa'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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Otomobil, Manisa, İzmir, Soma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Manisa'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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