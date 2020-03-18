Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
6 saat önce
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Z.A. idaresindeki 09 ABP 990 plakalı otomobil, İzmir- İstanbul otoyolu Gelenbe Mahallesi yakınlarında yola çıkmaya çalışan E.D'nin kullandığı 09 ABP 990 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ve araçlardaki A.A, S.A. ve C.A.112 Acil Servis ekiplerince Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:42 Kaynak: AA
Son Dakika Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi