Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Z.A. idaresindeki 09 ABP 990 plakalı otomobil, İzmir- İstanbul otoyolu Gelenbe Mahallesi yakınlarında yola çıkmaya çalışan E.D'nin kullandığı 09 ABP 990 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ve araçlardaki A.A, S.A. ve C.A.112 Acil Servis ekiplerince Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kırkağaç, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:42 Kaynak: AA

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