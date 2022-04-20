İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesi İstanbul- İzmir otoyolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza sabah 07.30 sıralarında Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yırca Mahallesi İstanbul - İzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan A.Y. (28) idaresindeki 34 BJJ 353 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Ş.O. (41) idaresindeki 34 TR 8236 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki araç da hurdaya dönerken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 34 BJJ 353 plakalı otomobil sürücüsü A.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.A.(25), R.B.(29) ve ve 34 TR 8236 plakalı araç sürücüsü Ş.O. ile araçta yolcu olarak bulunan S.K. (26) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

(Yılmaz Sarıpınar-İHA)