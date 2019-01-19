Son Dakika Haberleri: Manisa'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Manisa'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

53 dakika önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Manisa'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Turgutlu- Manisa yolu Nif Çayı Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Turgutlu'dan Manisa yönüne giden Kemal Sezgin (62) yönetimindeki 03 EZ 573 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Halil Aslan (39) yönetimindeki 35 VA 656 plakalı otomobil ile Asma Köprü mevkiinde çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobillerde hasar meydana gelirken, sürücü Sezgin, otomobilde yolcu olarak bulunan Fadime Sezgin (61), Gönül Sezgin (33), Fadime Elif Sezgin (13), Kemal Efe Sezgin (7) ve Selahattin Ege Sezgin (5) ile diğer otomobilin sürücüsü Halil Aslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

- Turgutlu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:11 Kaynak: DHA

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa
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