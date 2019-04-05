Manisa'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Y.G'nin kullandığı 45 ZN 786 plakalı otomobil ile M.G. idaresindeki 17 KS 044 plakalı otomobil, Alaşehir-Kula kara yolu Tepeköy Mahallesi kavşağında çarpıştı.



Kazada çarpışmanın etkisiyle 17 KS 044 plakalı otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi, her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.



Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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