Son Dakika Haberleri: Manisa'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Manisa'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

56 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Manisa'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.G'nin kullandığı 45 ZN 786 plakalı otomobil ile M.G. idaresindeki 17 KS 044 plakalı otomobil, Alaşehir-Kula kara yolu Tepeköy Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle 17 KS 044 plakalı otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi, her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:17 Kaynak: AA

Kula, Alaşehir, Manisa, Güncel
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