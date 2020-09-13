Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 35 HSN 30 ile 20 RF 887 plakalı iki otomobil Alaşehir- Kula kara yolunun Tepeköy Mahallesi kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 35 HSN 30 plakalı otomobil, yol kenarındaki üzüm bağına devrildi.

Yoldan geçenlerin çağrısıyla olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada her iki otomobilde yaralanan 7 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.