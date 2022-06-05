Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı

05.06.2022 00:04

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-İzmir E96 karayolu Sart Işıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden, Turgutlu istikametine gitmekte olan N.G. (27) yönetimindeki 35 AKY 177 plakalı otomobil, M.B. (36) yönetimindeki 35 ASZ 162 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kaza sonrası, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İki aracın hurdaya döndüğü kazada 35 AKY 177 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan 17 yaşındaki Mert Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan her iki araç sürücüsü ile diğer yaralılar, M.G.(19), C.G.(19), Y.K.(58), E.B.(28) sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Sürücü N.G. ile diğer yaralılar M.G.ve C.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Mert Kılıç'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı - Son Dakika
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