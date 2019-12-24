Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, Makedon uyruklu 2 kişi yaralandı.

Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, Makedon uyruklu 2 kişi yaralandı.

Latif Çakar'ın (65) kullandığı 45 HB 6662 otomobil, Makedon uyruklu Aleksandar Karagoshev (51) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile Akhisar- Gölmarmara kara yolu Pınarcık Mahallesi Kavşağı yakınlarında çarpıştı.

Otomobiller daha sonra yol kenarındaki zeytin bahçesine yuvarlandı.

Latif Çakar ile eşi Hatice Çakar (65), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Aleksandar Karagoshev ile yanındaki Kiril Karapucev (27), 112 Acil Servis ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gölmarmara, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:44 Kaynak: AA
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