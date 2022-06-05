Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

05.06.2022 15:34
Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Salihli'den Ahmetli yönüne giden Nesil G. (27) yönetimindeki 35 AKY 177 plakalı otomobil, Sart Işıklı Kavşağı'nda Murat B. (36) idaresindeki 35 ASZ 162 plakalı otomobille çarpıştı.

Mert K. (17) kaza yerinde, sürücü Nesil G. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer sürücü ile M.G. (19), C.G. (19), Y.K. (58) ve E.B'nin (26) hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kazanın, Salihli Sanayi Sitesi'nde iş yeri bulunan Nesil G'nin otomobiliyle arkadaşlarını Mersindere Mahallesi'ndeki evlerine götürdüğü sırada meydana geldiği öğrenildi.

Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Ahmetli, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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