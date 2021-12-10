Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İzmir- Ankara kara yolu Alparslan Türkeş kavşağında Arif Durak'ın kullandığı 45 HC 3846 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin Tosun (29) idaresindeki 45 EZ 677 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Tosun ile aynı araçtaki Nuran (22) ve Melis Sima Tosun (3), sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nuran Tosun'un hamile olduğu ve doğumhaneye alındığı, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.