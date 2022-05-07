İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

07.05.2022 01:00

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Beşeylül Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde H.K. (23) idaresindeki 33 ACG 385 plakalı otomobil ile T.T. (49) yönetimindeki 45 EY 757 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü H.K. ve yanındaki A.O. (22) ile diğer araç sürücüsü T.T. yaralandı.

Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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