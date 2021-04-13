Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada iki sürücü ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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