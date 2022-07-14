İki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk, 4 kişi yaralandı

14.07.2022 14:42

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk, 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk, 4 kişi yaralandı.

Gökhan K'nin (40) kullandığı 41 ACT 347 plakalı otomobil, Emirhan D. (23) idaresindeki 16 AHL 392 plakalı otomobil ile İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Şehzadeler ilçesi geçişinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Emirhan D. yönetimindeki otomobil, bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan Gökhan K. yönetimindeki otomobilde bulunan 8 yaşındaki Simay K, otomobil sürücüsü Emirhan D. ile yanındaki Onurcan T. (23) ve Berk Aziz G. (23) Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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