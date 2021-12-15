Zanlının kimliğinin G.G. (32) olduğu ve 12 suçtan arandığı öğrenildi.

Yarhasanlar Mahallesi'nde uygulama yapan polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, iki polis aracına çarpıp kaçmaya başladı.

Manisa 'nın Şehzadeler ilçesinde otomobiliyle iki polis aracına çarparak kaçmaya çalışan sürücü kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Manisa'da iki polis aracına çarpıp kaçan sürücü otomobili çamura saplanınca yakalandı - Son Dakika

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