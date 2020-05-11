Manisa'da iki sokak karantinaya alındı - Son Dakika

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki sokağın karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Gelenbe Mahallesi'ndeki 19. ve 21. sokaklar, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek için 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Karar üzerine jandarma ekipleri, sokak sakinlerini bilgilendirerek karantina uygulamasını başlattı.

Bu kararla birlikte Manisa'da 8 ilçede 5 mahalle ve 2 sokak ile 7 apartman karantina altında bulunuyor.