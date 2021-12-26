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İki tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

İki tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

26.12.2021 14:11

Manisa'da iki tırın yaklaşık 300 metre arayla devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa'da iki tırın yaklaşık 300 metre arayla devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Aziz Badur'un kullandığı 33 ACD 719 plakalı tır, yağmurun etkili olduğu Manisa- İzmir kara yolundaki Sabuncubeli tünelleri çıkışında devrildi.

Sürücü Badur, ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada kaza yerinin yaklaşık 300 metre gerisinde Mehmet Şahin yönetimindeki otomobil transferinde kullanılan 41 UZ 395 plakalı tır da devrildi.

Sürücü Şahin ile eşi Havva Şahin yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ulaşıma kapanan yol, devrilen tırların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

İki tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
İki tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
İki tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
İki tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
İki tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
İki tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
İki tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
İki tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

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Manisa, Aziz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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