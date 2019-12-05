Son Dakika Haberleri: Manisa'da il güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı
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Manisa'da il güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

6 saat önce

Manisa İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Vali Ahmet Deniz başkanlığında, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, kaymakamlar ve ilgili kurum yetkililerinin katılımı Valilik Brifing Salonunda yapıldı.

Manisa'da il güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı, System.String[]

Manisa İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Vali Ahmet Deniz başkanlığında, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, kaymakamlar ve ilgili kurum yetkililerinin katılımı Valilik Brifing Salonunda yapıldı.


İl merkezi ve ilçelerin genel asayiş durumları hakkında bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda; okul güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, düzensiz göç, karayolu trafik güvenliği, genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular değerlendirilerek alınması gereken önlemler ve kurumlar arası koordinasyon hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - MANİSA

Çiçekli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:45 Kaynak: İHA
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