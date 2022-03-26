Manisa'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinden kan bağışı - Son Dakika
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Manisa'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinden kan bağışı

26.03.2022 17:21
Manisa'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinden kan bağışı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

"Manisa Kanım Sana Feda" projesi kapsamında Hükümet Konağı bahçesine kurulan çadırlarda milli eğitim müdürlüğü personelleri ile vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kampanyası kapsamında 325 ünite kan toplandı.

Etkinlik kapsamında şehitler ve merhum hayırseverler için mevlit okundu, helva dağıtıldı.

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Kan Bağışı, Hisarcık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinden kan bağışı - Son Dakika


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