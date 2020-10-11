Manisa'da ilk 'Güvenli iş yeri sertifikası' verildi - Son Dakika

Manisa'da ilk 'Güvenli iş yeri sertifikası' verildi

11.10.2020 12:04
Manisa'da ilk 'Güvenli iş yeri sertifikası' verildi, System.String[]

Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 kez habersiz yapılan denetimlerde tüm kurallara uyduğu tespit edilen işletmelere verilmesi kararlaştırılan güvenli iş yeri sertifikasının ilki Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay tarafından Malta Yemek Salonuna verildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 kez habersiz yapılan denetimlerde tüm kurallara uyduğu tespit edilen işletmelere verilmesi kararlaştırılan güvenli iş yeri sertifikasının ilki Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay tarafından Malta Yemek Salonuna verildi.

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda işyerlerine yapılan denetimler sonucu 3 kez belirlenmiş ve raporlarla belgelendirilmiş işletmelere veya kurumlara salgının denetim altına alınmasında gösterdiği hassas, özverili ve örnek uygulamalarından dolayı "Güvenli İşyeri Sertifikası" verilmeye başlandı. Manisa genelinde 3 kez üst üste yapılan denetimlerden başarıyla çıkan Yunusemre ilçesindeki Malta Yemek Salonu'na ilk korona virüse karşı güvenli işyeri sertifikası verildi. Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Akyel ve vefa sosyal destek ekibiyle birlikte Malta Yemek Salonu'nu ziyaret ederek, güvenli işyerini sertifikasını işyerinin camına astı.

"Mücadelenin iki ayağı var"

Pandemi döneminde mücadelenin iki ayağının bulunduğunu ifade eden Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, "Bunlardan biri denetim, diğeri filyasyon ayağıdır. Özellikle denetim konusu insanlara ceza vererek değil, iyi yapanları da bir kenara koyarak yapmamız gereken bir konu. Denetim yapan arkadaşlarımızın dikkatini şu çekiyor. Kurallara sürekli uyan ve örnek olan esnaflarımız var. Biz bu konuda bir şeyler yapmamız lazım diyorlar. Ben de bu konuyu Sayın Valimize ilettim. Kendisi de üst üste 3 defa habersiz denetim yapılan, ceza almadan çıkan işyerlerine böyle bir şey yapılması talimatı verdi. İl Hıfzısıhha Kurulu da bu kararı aldı. Bizde başaralı olan işyerlerimize sertifika veriyoruz. Amacımız ceza yazmak değil, yolda gidenleri kamuoyunda tanıtmak. Kamuoyu bu insanları bilsin ki o işyerleri tercih edilsin. O işyerleri neden tercih ediliyor? Temizliği, disiplinli hizmeti yüzünden tercih ediliyor. Maske, mesafe kurallarına uyulduğu için tercih ediliyor. Bundan dolayı kurallara uyanlar para kazansın, uymayanlar daha dikkatli olup gereğini yaparak onlar da kazansın. Bütün yola çıkış noktamız bu. Biz bu hareketin Sayın Valimiz sayesinde çığ gibi büyüyeceğine biliyoruz. İnşallah yakın zamanda, ilçemizde, ilimizde hatta ülkemizde bu tür örnek işyerleri, örnek vakalar artar. Bu salgın belasından, memleketimiz, çocuklarımız bir an önce kurtulur, çocuklarımız okullarına kavuşur" diye konuştu.

Malta Yemek Salonu İşletme sahibi Murat Öve ise duygularını şu şekilde dile getirdi: "2004 yılında burayı açtık. O günden beri faaliyetteyiz. Sabah 6'da işyerimizi açıyoruz, akşam 6'ya kadar. Günde 25 çeşit yemek yapıyoruz. Gelen kuralların tamamına uyuyoruz. Eksiğimiz varsa gideriyoruz. Eksik yoksa da devam ediyoruz. Manisa'da bu belgeyi alan ilk işletme olduğumuz için çok mutluyuz. Diğer işletmelerimizde verilen kuralları yerine getirsinler. Eksikliklerini tamamladıktan sonra faaliyetlerine devam edebilirler. Gelen müşterilerimiz de kurallara uyuyor." - MANİSA

Manisa'da ilk 'Güvenli iş yeri sertifikası' verildi
Manisa'da ilk 'Güvenli iş yeri sertifikası' verildi
Manisa'da ilk 'Güvenli iş yeri sertifikası' verildi
Manisa'da ilk 'Güvenli iş yeri sertifikası' verildi
Manisa'da ilk 'Güvenli iş yeri sertifikası' verildi

Koronavirüs, Yunusemre, Manisa, Malta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'da ilk 'Güvenli iş yeri sertifikası' verildi - Son Dakika

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