MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki Beşeylül İlkokulu'nun bahçesindeki tuvaletlerin bulunduğu bölümde, gece, 4 metre genişlik, 2 metre derinliğinde çökme meydana geldi. Çökmenin eski foseptik çukuru ve kullanılmayan eski kanalizasyon borularının bulunduğu alanda, yağmur nedeniyle toprağın gevşemesi sonucu meydana geldiği belirlendi.
Alaşehir 5 Eylül İlkokulu'nun arka bahçesindeki tuvaletlerin bulunduğu bölümde, bugün gece yarısı çökme meydana geldi. Sabah okula gelen öğrenciler ve öğretmenler, bahçedeki çökme nedeniyle oluşan 4 metre genişlik, 2 metre derinliğindeki çukuru görünce şaşkınlık yaşadı.
Okul Müdürü Recep Gündüz, durumu Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. Durumu haber alan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, okula gelerek incelemelerde bulundu. Alaşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri ekiplerini çağrıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede, Çökmenin eski foseptik çukuru ve kullanılmayan eski kanalizasyon borularının bulunduğu alanda, yağmur nedeniyle toprağın gevşemesi sonucu meydana geldiği tespit edildi. Çökmenin yaşandığı alan bariyerlerle çevrilerek, tedbir alındı.
Kaymakam Abdullah Uçgun, "Olay gece yaşanmış. Çökmenin yaşandığı alandaki çukuru bariyerlerle çevirerek, koruma altına aldık. Teknik elemanlar gerekli araştırmayı yaptıktan sonra, çukur kapatılacak" dedi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ALAŞEHİR'DEKİ OKUL BAHÇESİNDE ÇÖKME SONUCU DEV ÇUKUR OLUŞTU - Son Dakika