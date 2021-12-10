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Manisa'da imam hatip öğrencileri sabah namazında buluştu - Son Dakika

Manisa'da imam hatip öğrencileri sabah namazında buluştu

10.12.2021 11:18
Manisa'da imam hatip öğrencileri sabah namazında buluştu

Demirci İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri gelenek haline getirdikleri her cuma sabah namazında buluşma etkinliğine devam ediyor.

Demirci İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri gelenek haline getirdikleri her cuma sabah namazında buluşma etkinliğine devam ediyor.

Fatih Camisi'nde Belediye Başkanı Selami Selçuk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş'ın da katılımıyla bir araya gelen öğrenci ve öğretmenler, cemaatle sohbet etti.

Okul Müdürü Özcan Darıcı, yaptığı açıklamada, 3 yıldır süren buluşmalara pandemide verilen aranın ardından devam ettiklerini belirterek, "Öğrencilerimiz ilçemizdeki camileri tanıyor, namaza gelen yaşlılarımızla sohbet edip onların hayat tecrübelerini dinleme imkanı buluyor. Bu programları önümüzdeki haftalarda üniversite öğrencileri ile birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

Manisa'da imam hatip öğrencileri sabah namazında buluştu
Manisa'da imam hatip öğrencileri sabah namazında buluştu
Manisa'da imam hatip öğrencileri sabah namazında buluştu

İmam Hatip Liseleri, İmam Hatip, Demirci, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da imam hatip öğrencileri sabah namazında buluştu - Son Dakika


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