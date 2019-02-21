Son Dakika Haberleri: Manisa'da İmam ve Eşi Ölü Bulundu

Manisa'da İmam ve Eşi Ölü Bulundu

14 dakika önce

Manisa'nın Gördes ilçesinde, mahalle imamı ile eşi av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

Manisa'da İmam ve Eşi Ölü Bulundu, System.String[]
Manisa'nın Gördes ilçesinde, mahalle imamı ile eşi av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Karayağcı Mahallesi Camisi imamı Hasan (51) ile eşi Fatma Arslan'dan (49) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucu çift, mahalleye 35 kilometre mesafedeki köy evlerinin ahırında, ayakları bağlı ve çenelerinden av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

Arslan çiftinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, çiftin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:10 Kaynak: AA

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