Manisa'da inşaat işçilerini taşıyan kamyonet kamyona çarptı, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da inşaat işçilerini taşıyan kamyonet kamyona çarptı, 10 kişi yaralandı

04.04.2022 10:54
Manisa'da inşaat işçilerini taşıyan kamyonet kamyona çarptı, 10 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Özden O. (50) idaresindeki inşaat işçilerini taşıyan 35 HCY 52 plakalı kamyonet, Manisa- Saruhanlı kara yolu Yeniköy Mahallesi yakınlarında park halindeki 45 C 5497 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile kamyonetteki 9 işçi, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Öte yandan kamyonetteki işçilerin İzmir'den Akhisar'daki inşaata gittikleri öğrenildi.

Manisa'da inşaat işçilerini taşıyan kamyonet kamyona çarptı, 10 kişi yaralandı
Manisa'da inşaat işçilerini taşıyan kamyonet kamyona çarptı, 10 kişi yaralandı
Manisa'da inşaat işçilerini taşıyan kamyonet kamyona çarptı, 10 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Manisa'da Ramazan topu geleneğini yaşatılıyor Manisa'da Ramazan topu geleneğini yaşatılıyor Son dakika haber... Terör saldırısında şehit olan inşaat mühendisi için mevlit programı düzenlendi Son dakika haber... Terör saldırısında şehit olan inşaat mühendisi için mevlit programı düzenlendi

Saruhanlı, Kamyonet, İnşaat, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da inşaat işçilerini taşıyan kamyonet kamyona çarptı, 10 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:57 20 gündür elektrikleri kesik olan Suruçlular isyan etti: Çamaşırı elimizde yıkayıp, suyu tulumbayla çekiyoruz
10:51 Hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası kızağa çekiliyor
10:38 Nisan ayı kira artış oranı belli oldu: Yüzde 29,88
10:37 Türk Polis Teşkilatı, 177. yılını özel hazırlanan tanıtım filmiyle kutladı
10:28 Rusya sivil katliam iddialarını "Ukraynalı radikallerin iğrenç provokasyonu" olarak niteledi, BM'yi acil toplantıya çağırdı
10:18 Batshuayi sadece taraftarı sinirlendirmedi! Rosier, sosyal medyadan gönderme yaptı
10:15 Rus ordusu tarafından başından vurulan Ukraynalı küçük kızdan sevindiren haber geldi
10:10 Finlandiya'dan gerilimi artıracak hamle: Birkaç haftaya NATO'ya başvurabiliriz
10:09 TÜİK'e göre mart ayında enflasyon yüzde 5,46 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 61,14 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 11:11:31. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da inşaat işçilerini taşıyan kamyonet kamyona çarptı, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement