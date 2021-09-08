Manisa'da internet kafe ve oyun salonları denetlendi - Son Dakika

Manisa'da polis ekipleri, kentte faaliyet gösteren internet kafe ve oyun salonlarını denetledi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan denetimlerde okul çevrelerindeki internet kafeler ve oyun salonları kontrol edildi.
Ekipler, yaşı küçük çocuk bulunduran ve mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere, uyarılarda bulunup, yasal işlem yaptı.
İl genelinde, özellikle okulların açılmasıyla çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA
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