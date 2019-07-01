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Manisa'da iş dünyası ve protokolü buluşturan sünnet

1 saat önce

Alaşehir eski Belediye Başkanı ve iş insanı Ali Uçak'ın oğlu Muhammet Yasin Uçak'ın sünnet töreni, iş dünyasından siyasete, spordan bürokratlara kadar önemli birçok insanı bir araya getirdi.

Manisa'da iş dünyası ve protokolü buluşturan sünnet, System.String[]
Alaşehir eski Belediye Başkanı ve iş insanı Ali Uçak'ın oğlu Muhammet Yasin Uçak'ın sünnet töreni, iş dünyasından siyasete, spordan bürokratlara kadar önemli birçok insanı bir araya getirdi. Sünnete sahne alan ünlü şarkıcı Sibel Can, davetlilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihracatında en büyük paya sahip olan ve Alaşehir'de bir dönem belediye başkanlığı yapan Ali Uçak'ın oğlu Muhammet Yasin Uçak, erkekliğe ilk adımı attı. Sünnet törenine MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eski bakanlardan Cavit Çağlar, eski milli futbolcu Tanju Çolak, çevre ilçeler belediye başkanları, emniyet ve askeri erkan, Almanya, İngiltere, Amerika, Azerbaycan, Rusya gibi 14 yabancı ülkeden davetli, iş insanı ve yaklaşık 3 bin davetli katıldı. Sünnette sahne alan ünlü şarkıcı Sibel Can, sevilen şarkılarını seslendirdi. Törende Ali Uçak ve eşi Selma Uçak misafirleriyle yakından ilgilendi. Sünnet törenine katılan eski milli futbolcu Tanju Çolak, sahneye çıkarak, "Bu gece için Muhammet Yasin'e bir sürpriz hazırladım. Muhammet Yasin'in fanatik bir Galatasaray taraftarı olduğunu öğrendim. Bunun üzerine Galatasaray formasını, Galatasaraylı futbolcuların tamamına imzalattırdım ve Muhammet Yasin'e hediye olarak getirdim" dedi.

Çolak, daha sonra imzalı formayı Muhammet Yasin'e hediye etti. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:58 Kaynak: İHA
Alaşehir, Ali Uçak, Manisa, Magazin
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