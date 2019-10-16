Son Dakika Haberleri: Manisa'da iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Manisa'da iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Manisa'da iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Manisa'da iş dünyası meslek örgütleri ile sendika temsilcileri, ortak açıklamayla Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini ifade etti.

Manisa'da iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Manisa'da iş dünyası meslek örgütleri ile sendika temsilcileri, ortak açıklamayla Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini ifade etti.

Soma ilçesinde ticaret ve sanayi odası, ziraat odası, şoförler ve otomobilciler odası, esnaf ve sanatkarlar odası başkanları ile ilçedeki kooperatifler, sendikalar ve derneklerin başkanları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

Soma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cem Doğan, Barış Pınarı Harekatı'nın evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldığına dikkat çekti.

Turgutlu

Turgutlu'da da Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) Meclis Toplantı salonunda düzenlenen basın açıklamasında konuşan TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, Türkiye'nin başlattığı harekatta Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterildiğine işaret ederek, "Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya Turgutlu Ticaret Borsası Başkanı Selçuk Temel, esnaf oda başkanları ile TUTSO meclis üyeleri katıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Sendika, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:28 Kaynak: AA
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