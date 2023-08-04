Manisa'da İş Güvenliği Uzmanı Merdiven Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da İş Güvenliği Uzmanı Merdiven Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

04.08.2023 17:19

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Keçiliköy Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatında çalışan 22 yaşındaki iş güvenliği uzmanı Naile Büşra Sarıgül, dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sarıgül, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir fabrika inşaatında dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düşen 22 yaşındaki Naile Büşra Sarıgül hayatını kaybetti.

MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Keçiliköy Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 5. kısımdaki fabrika inşaatında çalışan iş güvenliği uzmanı Naile Büşra Sarıgül (22), dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. İhbar üzerine inşaata sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Naile Büşra Sarıgül

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sarıgül, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Sarıgül müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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Organize Sanayi Bölgesi, Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da İş Güvenliği Uzmanı Merdiven Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da İş Güvenliği Uzmanı Merdiven Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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