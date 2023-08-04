Manisa'da İş Güvenliği Uzmanı Merdiven Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir fabrika inşaatında dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düşen 22 yaşındaki Naile Büşra Sarıgül hayatını kaybetti.
Keçiliköy Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 5. kısımdaki fabrika inşaatında çalışan iş güvenliği uzmanı Naile Büşra Sarıgül (22), dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. İhbar üzerine inşaata sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sarıgül, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Sarıgül müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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