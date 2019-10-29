Son Dakika Haberleri: Manisa'da iş yeri yangını
Son Dakika Güncel Manisa'da iş yeri yangını

Manisa'da iş yeri yangını

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktör tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktör tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Sanayi sitesinde bulunan Ahmet Ergen'e ait traktör tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Manisa'da iş yeri yangını

İtfaiye, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 08:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ege Üniversitesi'nde, traktörün altında kalarak can veren Sezen'in görüntüleri ortaya çıktı
Doların ateşi söndü! Uluslararası piyasalarda 5,72'den işlem görüyor Son dakika: Irak'ta polis göstericilere ateş açtı: 13 kişi öldü, 865 kişi yaralandı Dilek İmamoğlu'nun kıyafeti sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 10:04:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da iş yeri yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]