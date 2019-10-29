Manisa'da iş yeri yangını
1 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktör tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 08:24 Kaynak: AA
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktör tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih Sanayi sitesinde bulunan Ahmet Ergen'e ait traktör tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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