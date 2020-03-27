Manisa'da iş yeri yangını - Son Dakika

Manisa'da iş yeri yangını
23 dakika önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.
Kuyumcular Çarşısı Eczane Sokak'ta su arıtma sistemleri satan 2 katlı iş yerinin giriş katında elektrik arızasından kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, iş yerinde maddi hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:28 Kaynak: AA
Son Dakika Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi