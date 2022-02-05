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Manisa'da iş yerinden hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Manisa'da iş yerinden hırsızlık şüphelisi yakalandı

05.02.2022 14:05
Manisa'da iş yerinden hırsızlık şüphelisi yakalandı

Manisa'nın Soma ilçesinde bir iş yerinden yaşanan hırsızlık güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen hırsız Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı takibi sonucu yakalandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde bir iş yerinden yaşanan hırsızlık güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen hırsız Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı takibi sonucu yakalandı.

Olay Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 Şubat gecesi saat 02.57'de iş yerine hırsızlık için giren M.S., bir süre keşif yaptıktan sonra kasadaki paraları çalarak iş yerinden ayrıldı. Sabah saatlerinde dükkanına gelen iş yeri sahibi durumu fark ederek durumu Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İş yeri ve çevredeki 17 kameradan 51 saatlik kayıtları teker teker izleyen ekipler hırsızlık şüphelisi M.S.'yi yakaladı.

Şarküteri olan iş yerinden yaklaşık 3 bin TL'lik bozuk paraları çalan M.S., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan güvenlik kameralarında M.S., iş yerine girdikten sonra hırsızlık için kullandığı tornavidayı unuttuğu ve daha sonra tornavidasını da alarak hırsızlık sonrası iş yerinden ayrıldığı görülüyor. - MANİSA

Manisa'da iş yerinden hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da iş yerinden hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da iş yerinden hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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