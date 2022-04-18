Manisa'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan R.D., Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı arayarak akaryakıt istasyonunun market bölümündeki kasadan 600 TL para ile kendisine ait cep telefonunun çalındığı ihbarında bulundu. R.D.'den 4 erkek şahsın hırsızlığı gerçekleştirdiği bilgisini alan jandarma ekipleri hem akaryakıt istasyonunun hem de çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Hırsızlık şüphelisi şahıslar E.G.(17), O.G. (16), E.I.(19) ve E.K.(16) jandarmanın düzenlediği operasyonla üzerlerinde suç eşyaları ile birlikte yakalandı. Ayrıca şüpheliler 16 Nisan'da Uşak'ta araç içerisinden 2 adet hoparlör, amfi ve teyp çaldıklarını itiraf etti.

Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - MANİSA