Manisa'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

18.04.2022 10:40
Manisa'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan R.D., Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı arayarak akaryakıt istasyonunun market bölümündeki kasadan 600 TL para ile kendisine ait cep telefonunun çalındığı ihbarında bulundu. R.D.'den 4 erkek şahsın hırsızlığı gerçekleştirdiği bilgisini alan jandarma ekipleri hem akaryakıt istasyonunun hem de çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Hırsızlık şüphelisi şahıslar E.G.(17), O.G. (16), E.I.(19) ve E.K.(16) jandarmanın düzenlediği operasyonla üzerlerinde suç eşyaları ile birlikte yakalandı. Ayrıca şüpheliler 16 Nisan'da Uşak'ta araç içerisinden 2 adet hoparlör, amfi ve teyp çaldıklarını itiraf etti.

Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - MANİSA

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Hırsızlık şüphelisi çaldığı borularla birlikte yakalandı Hırsızlık şüphelisi çaldığı borularla birlikte yakalandı Tren raylarının tamir ve bakım malzemelerini çaldılar Tren raylarının tamir ve bakım malzemelerini çaldılar

Akaryakıt, Hırsızlık, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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