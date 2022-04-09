Manisa'da işçi servisi dereye uçtu: 7 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da işçi servisi dereye uçtu: 7 yaralı

09.04.2022 02:29

Manisa'da işçi servisi dereye uçtu: 7 yaralı Manisa'nın Soma ilçesinde termik santral işçilerini taşıyan minibüsün dereye uçması sonucu 7 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da işçi servisi dereye uçtu: 7 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde termik santral işçilerini taşıyan minibüsün dereye uçması sonucu 7 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yağcılı Mahallesi Suçıktı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A.S.'nın kullandığı 45 J 5586 plakalı işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Haber verilmesi üzerine kazanın olduğu bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü M.A.S. ile işçiler Ş.Y.ve A.K.yaralı olarak ambulansla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da işçi servisi dereye uçtu: 7 yaralı
Manisa'da işçi servisi dereye uçtu: 7 yaralı
Manisa'da işçi servisi dereye uçtu: 7 yaralı

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Manisa, Soma, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da işçi servisi dereye uçtu: 7 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da işçi servisi dereye uçtu: 7 yaralı - Son Dakika
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