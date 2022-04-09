Manisa'da işçi servisi dereye uçtu: 7 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da işçi servisi dereye uçtu: 7 yaralı

09.04.2022 09:27
Manisa'da işçi servisi dereye uçtu: 7 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde termik santral işçilerini taşıyan minibüsün dereye uçması sonucu 7 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde termik santral işçilerini taşıyan minibüsün dereye uçması sonucu 7 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yağcılı Mahallesi Suçıktı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A.S.'nın (54) kullandığı 45 J 5586 plakalı işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Haber verilmesi üzerine kazanın olduğu bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü M.A.S. ile işçiler Ş.Y.(33), A.C. (29), H.K.(29), A.S.(29), V.G. (29) ve A.K.(30) yaralı olarak ambulansla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da işçi servisi dereye uçtu: 7 yaralı

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Manisa'da işçi servisi dereye uçtu: 7 yaralı Manisa'da işçi servisi dereye uçtu: 7 yaralı Soma'da işçilerin taşındığı midibüs devrildi; 7 yaralı Soma'da işçilerin taşındığı midibüs devrildi; 7 yaralı

Münir Karaloğlu, Manisa, işçi, Soma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'da işçi servisi dereye uçtu: 7 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da işçi servisi dereye uçtu: 7 yaralı - Son Dakika
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