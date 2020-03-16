Manisa'da işçi servisi kaza yaptı: 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da işçi servisi kaza yaptı: 8 yaralı - Son Dakika

Manisa'da işçi servisi kaza yaptı: 8 yaralı

14 dakika önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki işçi servisinin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Manisa'da işçi servisi kaza yaptı: 8 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki işçi servisinin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saat 7.30 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Bulvarı üzerinden İzmir istikametine seyir halinde giden A.F. idaresindeki 45 J 1476 plakalı otobüs Fatih Köprülü alt geçidine giriş yapmak isterken yine aynı istikamette seyreden sürücü H.K. iradesindeki 45 J 1294 plakalı minibüse çarptı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 8 yaralı çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:50 Kaynak: İHA
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