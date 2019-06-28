Son Dakika Haberleri: Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı: 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı: 6 yaralı

1 saat önce

Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı: 6 yaralıMANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçi servisiyle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı: 6 yaralı
MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçi servisiyle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan S.K. idaresindeki 45 J 0822 plakalı servis minibüsü, Güngör Çalışır Caddesi üzerinden bulvara çıktığı sırada B.D. yönetimindeki 35 HB 3201 dorse plakalı tıra yandan çarptı. Çarpışma sonucu servis şoförü S.K. araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu servis şoförü S.K. sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kaza sonrası kısa süreli şok geçiren işçiler ise kaldırımda sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan tırın dorsesinde bulunan konteynerde çarpmanın etkisiyle göçük meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı: 6 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:07 Kaynak: İHA
Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yabani bademler köylüye 20 milyon TL kazandıracak Talihsiz kadın, yol ortasında başından vurularak öldürüldü Acılı anneden 2 yıl önce kaybolan kızı için yürek yakan sözler: Kızımın cenazesini istiyorum Ünlü iş adamının cenazesinde imam helallik isteyince tartışma çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 20:54:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]