Manisa'da işçi servisi ve taksilerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı - Son Dakika
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Manisa'da işçi servisi ve taksilerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, işçi servisleri, personel taşımacılığı yapan otobüsler ile taksilerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Manisa'da işçi servisi ve taksilerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, işçi servisleri, personel taşımacılığı yapan otobüsler ile taksilerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon çalışması yaptı.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri tarafından koronavirüs salgınına karşı kent genelindeki ortak kullanım alanlarında, öğrenci ve personel taşımacılığı yapan servis araçları ile taksilerde dezenfekte çalışması yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, "Her gün binlerce öğrenci ve vatandaşımızın kullandığı servis araçları ve ticari taksilerde Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte çalışması yapıldı. Manisalı vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarını, servis araçlarını, ticari taksileri gönül rahatlığıyla kullanabilirler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesine bağlı gasilhane, itfaiye, morg diğer birimlerde de dezenfeksiyon çalışması yapan ekipler, kent genelinde bulunan reklam tabelalarına da koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlerin yer aldığı bilgilendirme afişleri astı.

Manisa, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:46 Kaynak: AA
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