Manisa'da işçi servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da işçi servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı - Son Dakika

Manisa'da işçi servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Manisa'da işçi servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Kula'dan Salihli'ye giden Hasan Ali Çakan'ın kullandığı 45 J 7785 plakalı minibüs, Durasıllı kavşağında Şahin Erkul idaresindeki 45 AAK 355 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, servisteki işçilerden Hatice Sarı (49) hayatını kaybetti.

Çevredeki hastanelere kaldırılan 24 yaralıdan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:26 Kaynak: AA
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