Manisa'da İşçi Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 18 Yaralı

Manisa
'nın Selendi
ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Sait Erol'un (57) kullandığı 45 J 0716 plakalı minibüs ile Ali Dağhan (24) idaresindeki 45 RY 500 plakalı otomobil, Kınık
rampası mevkisinde çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 4'ü ağır 19 kişi, ambulanslarla Selendi, Kula
ve Salihli
ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Sevgi Dağhan, kaldırıldığı Selendi Devlet Hastanesinde yaşamını yitirirken 3 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.