Son Dakika Haberleri: Manisa'da işçi servisiyle tır çarpıştı: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Manisa'da işçi servisiyle tır çarpıştı: 6 yaralı

48 dakika önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçi taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Manisa'da işçi servisiyle tır çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçi taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan S.K. idaresindeki 45 J 0822 plakalı minibüs ile B.D. yönetimindeki 35 HB 3201 plakalı tır çarpıştı.
Kazada 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan servis şoförü S.K, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:26 Kaynak: AA
İşçi, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yabani bademler köylüye 20 milyon TL kazandıracak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki ilk atamalarını gerçekleştirdi Kulisleri sallayan iddia! Bakan Albayrak'ın yerine Naci Ağbal gelecek Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Sağanak yağış geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 19:14:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da işçi servisiyle tır çarpıştı: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]