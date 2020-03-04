Manisa'da işçi taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da işçi taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Manisa'da işçi taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

15 dakika önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde işçi taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Manisa'da işçi taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde işçi taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, 35 HAN 93 plakalı tır, aynı yönde giden, bir tavuk firmasının tesisine işçi taşıyan 45 J 5616 plakalı minibüsle Akhisar'a bağlı Kayalıoğlu Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, yol kenarında park halindeki başka bir tıra arkadan çarptı.

Minibüste bulunan Leyla Şen kaza yerinde hayatını kaybetti, servis minibüsü sürücüsünün de aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralılardan Meryem Koçu, hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan İzmir-İstanbul kara yolu, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle trafiğe açıldı.

Manisa, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:26 Kaynak: AA
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