Manisa'da, İSG Kurul Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Toplantıda, birimler arası koordinasyonun sağlanması ve hizmetlerin daha etkili sunulması için yapılan saha gözetimleri ile çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı, Encümen Salonu'nda yapıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal'ın başkanlığındaki toplantıya, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, BESOT Genel Müdürü Mustafa Yur, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Fulden Özdemir, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Ümit Özyaran, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Haller Şube Müdürü Ferda Türker, işyeri hekimi ve İSG uzmanları katıldı. Toplantıda, sahada meydana gelebilecek olan iş kazalarının önüne geçilebilmesi için yapılması gerekenler ve alınacak tedbirler görüşüldü.

Tedbirler Elden Bırakılmıyor

Toplantı sonrası yaptığı açıklamada iş sağlığı ve güvenliğinin önemine vurgu yapan Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, "Kademeli normalleşmeye başladığımız bu günlerde tehlikeli durum ve davranışların en aza indirilerek iş kazalarının azaltılması konusunda tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Amacımız her geçen gün personelimizin daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında çalışmasını sağlamak" dedi.